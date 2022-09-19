İsmet Tatar’ın yeni sergisi “Mavide Meditasyon” açılacak

Resim ve kâğıt sanatçısı İsmet Tatar’ın yeni sergisi “Mavide Meditasyon”, Lefkoşa’da Rüstem Ana Galeri’de açılacak.

Serginin açılışı, 30 Eylül Cuma akşamı saat 19.00’da yapılacak.

Rüstem Ana Galeri’den yapılan açıklamada, “Iris Murdoch, ‘Deniz Deniz’ romanında yüzmek ve ölüm arasında şöyle bir bağ kurar: ‘Yüzmek ölmek gibidir, bütün dertlerinizden arınırsınız ama sonunda sağ kalırsınız’. Pandemi dönemindeki yüzme rutinlerini, Murdoch’un kurduğu bağ ile birleştiren Tatar, ‘Mavide Meditasyon’ serisinde tanık olacağınız mavinin tonlarında dolandığı siyanotip baskıları var etti. Bu özel siyanotip koleksiyon izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor” denildi.

Açıklamada, sergi koordinatörlerinden Esra Plümer Bardak’ın sergi yazısından bir kesite de yer verildi:

“'Mavide Meditasyonlar', gözlerimizi kapatarak deneyimleyebileceğimiz nokta desenleri, girdaplar ve renk dalgalarına benzerlik uyandıran, 65 sanat eserinden oluşan bir dizi sunmaktadır. Bu eserlerdeki akıcı ve soyut görüntüler, gözlere nüfuz eden ışığı yankılamakla birlikte İsmet Tatar'ın kullandığı siyanotipin fotoğrafik tekniğini de yansıtmaktadır.

Açıklamaya göre, en yaygın olarak 'blueprint' olarak adlandırılan siyanotip, fotoğraf tarihindeki en eski fotoğraf baskı işlemlerinden biri. Siyanotip, banyo ve fiksaj için iki kimyasal ve sadece su kullanan, yavaş tepki veren bir fotoğraf baskı tekniği.

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19/09/2022 13:37