İsmet Vehit Güney’in hayatını ve eserlerini anlatan kitap için tanıtım ve imza gecesi yapılacak

“Kıbrıslı bir ressam, İsmet Vehit Güney, hayatı ve eserleri” isimli kitabın tanıtım ve imza gecesi perşembe saat 17.30’da İsmet V. Güney Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Işık Kitabevi tarafından yayımlanan ve İsmet Vehit Güney'in kızı Nilgün Güney tarafından kaleme alınan, İsmet V. Güney’in yaşadığı döneme (1923-2009) ışık tutan kitapla ilgili tanıtım ve imza gecesinde mini bir İsmet Güney sergisi de yer alacak. Gecede kitabın yazarı Nilgün Güney de kısa bir sunum yapacak.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, bir sanat kitabı formatında, renkli basılan kitapta, İsmet V. Güney’in çocukluğundan yaşlılığına kadar olan pek çok kişisel fotoğrafın yanı sıra renkli 185 tablo fotoğrafı, fotoğraf çalışmaları yaptığı döneme ait 42 fotoğraf, 17 karikatür, yayınlanmış 24 şiiri ve bir öyküsü bulunuyor.

Kitapta, Kıbrıs sanat tarihinde önemli yeri olan Güney’le ilgili gazete haberlerine, söyleşilere ve bazı belgelere de yer veriliyor.