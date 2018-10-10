İsmini açıklamayan Türk yetkililer neden Türk basınına konuşmuyor?

Ankara ile Riyad arasında gerilime sebep olan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı dünya kamuoyunun büyük ilgisini çekti… İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha haber alınamayan ve bir haftayı aşkın bir süredir kaybolan Kaşıkçı ile ilgili iddialar arka arkaya geliyor.

Dün ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Kaşıkçı’nın “son görüntüsü”nü paylaşmıştı. Görüntüleri gazeteye servis edenlerin Türk yetkililer olduğu açıklanırken, o görüntünün üzerinde Türkçe ifadeler dikkat çekiyor. Gazetenin haberinin ardından bugün de ismini açıklamayan yetkililer New York Times’a konuştu… New York Times’a konuşan üst düzey yetkili, Kaşıkçı’nın başkonsoloslukta 2 saat içerisinde öldürüldüğünü aktarırken, “Pulp Fiction filmi gibi” yorumunu da yapıyor.

New York Times’ın bugünkü haberinde, ismini açıklamayan yetkili, Kaşıkçı’nın gizemiyle ilgili kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Son dönemde uluslararası basında “İsmini açıklamayan Türk yetkililer” sık sık karşımıza çıkıyor. Ekonomi ve siyaset haberlerinde New York Times ve Washington Post’un yanı sıra Financial Times, Guardian ve Wall Street Journal’a konuşan “İsmini açıklamayan Türk yetkililer” gelişmeleri dünyaya duyuruyor ve hem Türk basını hem de Türk okuyucular yaşananları dışarıdan duyuyoruz.