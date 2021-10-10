İspanya - Fransa finali TRT SPOR'da

UEFA Uluslar Liginde final zamanı... Avrupa'nın iki devi, İspanya ve Fransa bugün San Siro'da kozlarını paylaşacak. 21.45'te başlayacak mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

UEFA Uluslar Ligi Şampiyonu kim olacak? Bir tarafta yeniden yapılanarak küllerinden doğan İspanya, diğer taraftaysa Mbappe, Pogba ve Benzema gibi dünya yıldızlarıyla Fransa...

Turnuvada A ligi 4'üncü grupta Almanya, Ukrayna ve İsviçre ile mücadele eden İspanya, 6 maçta 11 puan topladı ve zirvenin sahibi oldu.

Bu süreçte 3 galibiyet 2 beraberlik alan Matadorlar, sadece Ukrayna deplasmanında kaybetti.

Luis Enrique ve öğrencilerinin yarı finaldeki rakibi ise son Avrupa Şampiyonu İtalya'ydı. İspanyollar karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale yükselirken, rakibinin de 37 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Dev final öncesi Matadorlar'ın en etkili ismi Manchester City forması giyen Ferran Torres. Turnuvadaki 7 maçta 6 kez fileleri sarsan 21 yaşındaki futbolcu, Uluslar Ligi'nin en golcü ismi oldu.

Fransa ise A ligi 3'üncü gruptan turnuvaya katıldı. Portekiz, Hırvatistan ve İsveç'e rakip olan Horozlar, 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Yarı Finalde Belçika ile karşılaşan Dechamps ve öğrencileri, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Fransa, ikinci devrede bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı ve namağlup finale yükseldi.

Fransızların en etkili isimleri ise Mbappe, Griezmann ve Benzema...

San Siro Stadı'ndaki maçta İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak. 21.45'te başlayacak dev karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

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10/10/2021 11:23