İspanya 1-1 Polonya

Sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkan İspanyollar, maçtaki gol perdesini 25'te Morata ile açtı. Polonya, İspanya'nın golüne 54'te Lewandowski ile karşılık verdi ve ekipler mücadeleden 1-1 eşitlikle ayrıldı.

İspanya'da Gerard Moreno, penaltıdan faydalanamadı.

Henüz galibiyeti bulunmayan İspanya, 2 maçta aldığı 2 beraberlikle üçüncü sırada yer aldı. Polonya ise 1 puanla son sırada yer aldı.

İspanya, grubun son maçın 3 puanla ikinci sırada bulunan Slovakya ile karşılaşacak. Polonya ise İsveç'le mücadele edecek.

İspanya: Simon, Torres, Alba, Laporte, Llorente, Koke, Rodri, Pedri, Morata, Moreno, Olmo.

Polonya: Szczesny, Bednarek, Glik, Bereszynski, Puchacz, Klich, Moder, Zielinski, Jozwiak, Swiderski, Lewandowski.

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20/06/2021 00:04