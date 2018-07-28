İspanya Akdeniz'de iki günde bin göçmeni kurtardı

İspanya Sahil Güvenlik ve Deniz Emniyeti Kurumu'ndan yapılan açıklamada, cuma günü 52 botta 774 göçmenin, bugün de 13 botta 238 göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Libya'da göçmenlere yönelik baskılar İtalya'ya ulaşmayı zorlaştırdığından, birçok göçmen Cezayir ve Fas'a giderek İspanya'ya geçmeye çalışıyor.

Uluslararası Göç Örgütü, bu sene şimdiye kadar 20 bini deniz üzerinden 22 bin 700 düzensiz göçmenin İspanya'ya ulaştığını, bunun geçen senenin aynı dönemine göre 3 kat fazla olduğunu duyurdu.

Örgütün verilerine göre, 2018 yılında şimdiye kadar bin 500'den fazla kişi Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Kaynak: AA