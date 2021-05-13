İspanya Başbakanı: Sürü bağışıklığı yolunda ilerliyoruz

Corona virüsü (Covid-19) karşı aşı seferberliği dünya genelinde devam ederken, ülkeler sürü bağışıklığı hedeflerine ulaşmak için gün sayıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin başkenti Madrid’de gerçekleştirilen bir konferansta sürü bağışıklığı hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde aşılama çalışmalarının hızlandığını belirten Sanchez, 47 milyonluk nüfusun 3'te 2'sinin önümüzdeki Ağustos ayına kadar aşılanmasının planlandığını dile getirdi. Sanchez, “Sürü bağışıklığı yolunda ilerliyoruz. Ağustos ayının ortasına kadar 33 milyon kişi aşılanacak” dedi.

İspanya’nın önümüzdeki ay 13 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı alacağını söyleyen Sanchez, 60 yaş üzeri kişiler için de aşılamanın hızlandığını ve yaşlı nüfusun yüzde 40'ının tamamen aşılandığını ifade etti.

Aşı sırasının 50 yaş üzerindekilere geldiğini belirten Sanchez, Comunidad Valenciana, Castille ve Leon ile Katalonya özerk bölgelerinde 40-50 yaş arası kişilerde aşılamanın önümüzdeki Haziran ayının ortasına kadar başlayacağını söyledi.

Galiçya özerk bölgesinde de vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Galiçya'nın kuzeybatı bölgesi lideri Alberto Nunez Feijoo, corona virüsü vakalarında yaşanan düşüşün devam etmesi halinde maske takma kuralının önümüzdeki Temmuz veya Ağustos ayına kadar zorunlu olmaktan çıkabileceğini söyledi.

İspanya'da salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 592 bin 751 vaka bildirilirken, Covid-19’a bağlı toplam can kaybı da 79 bin 208 olarak kayıtlara geçti.

Bu habere tepkiniz:



13/05/2021 18:08