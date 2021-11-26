İspanya da Güney Afrika’ya uçuşları durdurdu

İspanya, Güney Afrika ve Botsvana’ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Salı gününden itibaren bölgedeki Covid-19 varyantı sebebiyle bu kararın alındığını aktaran devlet televizyonu TVE konuyla ilgili başka bir detay vermedi.

İspanya Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Avrupa Komisyonu’nun Afrika’nın güneyinden gelen yolculara bir seyahat yasağı uygulanması çağrısı sonrasında birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere bazı Afrika ülkeleriyle uçuşları askıya almıştı.

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26/11/2021 16:27