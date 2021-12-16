İspanya Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’ta

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno’nun dün Güney Kıbrıs’a giderek Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le biraraya geldiğini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya ve Güney Kıbrıs’ın birbirlerine güçlü dostluk bağlarıyla bağlı olduklarını belirterek karşılıklı işbirliğinin güçlendirileceği mesajı verdi.

Hristodulidis ve Bueno’nun geçen hafta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İspanya’ya yaptığı ziyaret çerçevesinde de bir araya gelmiş olduklarını belirten gazete, diplomatik kaynakların ise, bu temasların her iki ülkenin işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak çıkarlara verdikleri önemi ortaya koyduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

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16/12/2021 12:44