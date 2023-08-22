İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın sahibi İspanya, başkent Madrid'de düzenlenen etkinlikte taraftarlar ile bir araya geldi.

Tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden İspanya şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

1991 yılından beri düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'da 2011 yılına kadar geçemeyen İspanya, tarihinde bu ilk kez finale kaldı.

İngiltere ile oynanan final karşılaşmasını Olga Carmona'nın golüyle kazanan İspanya, Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.

İspanya, 2015'te ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ederken o turnuvaya grup etabında veda etti.

2019'da Fransa'nın ev sahipliğindeki turnuvada ise İspanya, gruptan çıkarken son 16 turunda o turnuvayı şampiyonlukla tamamlayan ABD'ye elendi.