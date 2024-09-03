İspanya futbolunda parasını alamayan teknik direktörler krizi başladı

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03/09/2024

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İspanya futbolunda parasını alamayan teknik direktörler krizi başladı

İspanya 1. ve 2. futbol liginde bazı teknik direktörlerin görevdeyken veya görevden alındıktan sonra kulüplerinden paralarını alamamaları kriz başlattı.

İspanya futbolundaki teknik direktörler yılda bir kez yaptıkları toplantılarını Madrid'de gerçekleştirdi.

Toplantının öncelikli konusunu, kulüplerinden ödemelerini alamayan teknik direktörler oluşturdu.

Tüm teknik direktörlerin dayanışma gösterdiği sorunun çözümü için İspanya 1. ve 2. liglerinde mücadele eden kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu ile yarın bir toplantı yapılacağı bildirildi.

İspanyol basını, "ödemelerle ilgili sorunların çözülmemesi halinde teknik direktörlerin greve gitmekle tehdit edeceği ve bunun İspanyol futbolunda bir ilk olduğu" yazıldı.

Teknik direktörlerden Quique Setien'in bir dönem (2019-2020) Barcelona'yı çalıştırdıktan sonra görevden alınmasının ardından tazminatının tamamını halen alamadığı bilinirken, Alvaro Cervera da Ocak 2022'de Cadiz'den ayrıldıktan sonra tazminatını alırken uzun süre sorunlar yaşamıştı.

03/09/2024 20:10
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TAGS: İspanya futbolunda parasını alamayan teknik direktörler krizi başladı
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