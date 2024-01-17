İspanya Kral Kupası | Atletico Madrid-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupa'sının yarı finalinde karşı karşıya gelen Atletico Madrid ve Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda bir kez daha karşılaşacak.

Süper Kupa yarı finalinde gol düellosuna sahne olan maçın normal süresi 3-3'lük eşitlikle tamamlanmış, Real Madrid uzatmalarda bulduğu gollerle finale kalmıştı.

İki takım bu kez İspanya Kral Kupası son 16 turunda karşı mücadele edecek.

REAL MADRID'DEN ÜST ÜSTE 7 GALİBİYET

Real Madrid, bu sezon oynadığı tüm kulvarlar dahil edildiğinde bu maç öncesinde 7 maçlık galibiyet serisine sahip.

Carlo Ancelotti'nin ekibi bu süreçte LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa'da oynadığı tüm maçları kazandı.

Bu maçlarda 21 kez ağları havalandıran Real Madrid, kalesinde 8 gol gördü.

Real Madrid, son olarak İspanya Süper Kupa'daki El Clasico'da Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

ATLETICO MADRID'IN SON MAÇLARDAKİ PERFORMANSI

Derbide Real Madrid'i ağırlayacak Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Ligde Girona'ya kaybeden Diego Simeone'nin ekibi, İspanya Süper Kupa'da Real Madrid'e mağlup oldu. Bu süreçteki iki galibiyet ise İspanya Kral Kupası'nda Lugo ve ligdeki Sevilla maçlarında geldi.

Atletico Madrid, ligde topladığı 38 puanla beşinci sırada yer alıyor.

İki takım İspanya Kral Kupası'nda oynayacağı karşılaşma öncesinde tüm kulvarlar dahil edildiğinde 234 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 116'sını Real Madrid kazanırken Atletico Madrid 58 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasındaki 60 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Real Madrid bu maçlarda 388 kez, Atleitco Madrid ise 292 kez ağları havalandırdı.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Madrid derbisine sahne olacak İspanya Kral Kupası maçı 18 Ocak Perşembe günü TSİ 23.30'da başlayacak.

Karşılaşma Tivibuspor'dan yayınlanacak.