İspanya La Liga | Celta Vigo'da Carlos Carvalhal dönemi

La Liga takımlarından Celta Vigo, görevine son verilen Eduardo Coudet'in yerine son olarak Al-Wahda'yı çalıştıran Carlos Carvalhal'le anlaştı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli çalıştırıcıyla 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan görüşmelerin ardından varılan anlaşmayla birlikte Carlos Carvalhal, Haziran 2024'e kadar Celta Vigo'nun teknik direktörlüğünü yapacak. Carvalhal, takımla antrenmanlara hemen başlayacak." ifadeleri yer aldı.



La Liga'da geride kalan 12 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Celta Vigo, topladığı 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

Carlos Carvalhal'in kariyeri

Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden Al-Wahda'yı çalıştıran Carlos Carvalhal, 4 maçın ardından görevinden ayrılmıştı.



Türkiye'de Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul BBSK'yı (Medipol Başakşehir) çalıştıran Portekizli antrenör, Ülkesinde Braga, Sporting, Maritimo, Rio Ave ve Vitoria Setubal gibi takımlarda görev yapmıştı. Carvalhal, İngiltere'de ise Sheffield Wednesday ve Swansea City'de çalışmıştı.

Bu habere tepkiniz:



03/11/2022 09:41