İspanya La Liga | Elche 0-4 Barcelona

La Liga'da lider Barcelona, Elche'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

La Liga'nın 27. haftasında lider Barcelona, lig sonuncusu Elche'yi deplasmanda farklı mağlup etti.



Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski (Dk. 20 ve 66), Ansu Fati (Dk. 56) ve Fernan Torres (Dk. 70) attı.



La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Polonyalı forvet Lewandowski, 1 aydan fazla süren gol sessizliğini Elche karşısında bozdu.

Lewandowski İspanyol ligindeki toplam gol sayısını 18'e çıkartırken, en yakın takipçisi Enes Ünal'ın (Getafe) 13 golü bulunuyor.



Diğer yandan 71 puanla liderliğini daha da sağlamlaştıran Barcelona, ikinci sırada bulunan ve bir maçı eksik olan Real Madrid ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı.



Elche ise 13 puanla son sırada yer alıyor.

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02/04/2023 15:11