İspanya La Liga | Getafe 0-0 Barcelona (Maç sonucu)

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmazken mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Barcelona'da maçın ilk yarısında Raphinha, ikinci yarısında ise teknik direktör Xavi, Getafe'den ise Jamie Mata kırmızı kart gördü. Katalan ekibinin yeni transferlerinden Oriel Romeu ve İlkay Gündoğan Getafe karşısında ilk 11'de yer aldı.



La Liga'da gelecek hafta Barcelona, Cadiz'i konuk edecek. Getafe ise Girona'ya konuk olacak.

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