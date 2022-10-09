İspanya La Liga | Getafe 0-1 Real Madrid (Maç Sonucu)

La Liga'da Real Madrid, ligin 9. haftasında Getafe'ye konuk oldu.



Maça hızlı başlayan konuk takım, Eder Militao'nun golüyle 3. dakikada 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.



57. dakikada Real Madrid, Rodrygo ile skoru 2-0 yaptı. Ancak yapılan VAR incelemesinin Rodrygo'nun ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal edildi.

Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Real Madrid, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı ve ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Getafe galibiyetiyle puanını 22 yapan Real Madrid, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde de namağlup

Ligde yoluna namağlup devam eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da rakiplerine mağlup olmadı.



İlk hafta Celtic'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Real Madrid, sonrasında Leipzig'i 2-0, Shaktar Donetsk'i ise 2-1 mağlup etti.

Önce Şampiyonlar Ligi sonra El Clasico

La Liga'da haftayı galibiyetle kapatan Real Madrid, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Shaktar Donetsk'le karşılaşacak.



Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, ligde gelecek hafta Santiago Bernabeu'da Barcelona'yı konuk edecek.

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09/10/2022 11:36