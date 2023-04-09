İspanya La Liga | Real Madrid 2-3 Villareal (Puan durumu)

La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i ağırladı.



Mücadelenin 15. dakikasında Marco Asensio'nun şutunda Villarreal'in savunma oyuncusu Pau Torres'e çarpan top ağlarla buluştu ve Real Madrid 1-0 öne geçti.



Villarreal 39. dakikada Samuel Chukwueze'nin attığı gol ile 1-1 eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

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Real Madrid, ikinci yarının hemen başında Vinicius Jr.'ın attığı gol ile 48. dakikada 2-1 öne geçerek tekrar üstünlük sağladı. Eflatun-beyazlılarda Brezilyalı oyuncu, Real Madrid formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 19 gol atıp 13 asistlik katkı sağladı.

Mücadelenin 72. dakikasında Jose Luis Morales, ceza sahasında buluştuğu topu ağlara gönderdi. Pozisyon önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ancak VAR incelemesinin ardından gol kararı verilerek durum 2-2 oldu ve skora tekrar denge geldi.



Villarreal, maçın 80. dakikasında Samuel Chukwueze'nin ceza sahası dışından kaydettiği golle üstünlüğü sağladı ve 3-2 öne geçti. 86. dakikada Real Madrid, penaltı kazansa da yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Villarreal, sahadan galibiyetle ayrıldı.

6 maçta 16 puan

Villarreal bu galibiyetle La Liga'daki son 6 maçında 5 kez kazanarak 16 puan topladı.

Bu süreçte Getafe, Almeria, Osasuna, Real Sociedad ve Real Madrid'i mağlup eden Villarreal, sahasında Real Betis'le 1-1 berabere kalmıştı.

Şampiyonluk yolunda kritik kayıp

Sahasında Villarreal'a mağlup olan Real Madrid, ligdeki son 3 maçındaki ikinci yenilgisini aldı.

Bir maç eksiği bulunan Barcelona, 10 Nisan Pazartesi günü Girona'yı mağlup etmesi halinde ezeli rakibiyle puan farkını 15'e yükseltecek.

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09/04/2023 12:51