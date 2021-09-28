İspanya, La Palma Adası'nı “felaket bölgesi” ilan etti

İspanya'da, 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı nedeniyle Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası "felaket bölgesi" ilan edildi.

La Palma Adası'nın felaket bölgesi statüsünde sayılmasıyla bölgeye yönelik destekleme ve yardım faaliyetleri daha kolay gerçekleştirilecek.

Hükümet sözcüsü Isabel Rodriguez, bölge için ilk etapta 10,5 milyon euroluk yardım paketinin onaylandığını; bu yardımın 5 milyon eurosunun ev satın alınmasında, kalanının ise mobilya ve temel ev gereçlerinin temin edilmesinde kullanılacağını bildirmişti.

La Palma'da lavlar, 19 Eylül'den bu yana yanardağın batı tarafından denize doğru akıyor.

686 bina kül oldu

La Palma Adası'nda 50 yıl sonra aktif duruma geçen ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 21 kilometrelik yolu kullanılmaz hale getirirken lavların örttüğü 286 hektarlık alanda 589'u ev olmak üzere 686 bina kül oldu.

Kanarya Adaları Özerk Hükümet Başkanı Angel Victor Torres, yanardağın faaliyetlerinin sona ermesinin ardından adadaki toplam zararın 400 milyon euroyu geçeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Adada mevcut durumda 5 bin 600 kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda bulunuyor.

Yanardağ patlamalarından çıkan küller adadaki 1300 hektarlık alanı etkilerken tonlarca külün temizlenmesinin de ciddi sorun olduğu ifade ediliyor.

Gayrisafi yıllık hasılanın yüzde 50'si ile istihdamın yüzde 30'unun muz sektörüne bağlı olduğu, yaklaşık 80 bin nüfuslu La Palma Adası'nda, yıllık ortalama 150 bin ton olan muz üretimi de lavların ve küllerin arasında kalarak riske girdi.

Atlas Okyanusu'ndaki La Palma'da kıyıya çok yaklaşan lavların denize dökülmesi halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlardan çıkan gazların, ada sakinleri için sorun yaratabileceği uyarısında bulunuluyor.

Mevcut durumda lavların denize döküleceği yer olarak tahmin edilen bölgede bulunan ve yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 4 mahalleye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildiği, halktan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini açmamaları istendiği belirtiliyor.

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28/09/2021 15:43