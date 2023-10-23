İspanya LaLiga | Barcelona 1-0 Athletic Bilbao (Maç sonucu)

LaLiga'nın 10. haftasında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti.



Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarıda da uzun süre skordaki denge bozulmazken Barcelona, galibiyet golünü 80. dakikada buldu.

Katalan ekibine 3 puanı getiren golü Marc Guiu kaydetti. 17 yaşındaki futbolcu, A takımdaki ilk maçında ağları havalandırdı.

Barcelona aldığı galibiyetle puanını 24'e yükseltip Real Madrid'i takibini sürdürdü. İki maç sonra kaybeden Athletic Bilbao ise 17 puanda kaldı.



LaLiga'da gelecek hafta Barcelona derbide Real Madrid'i konuk edecek. Athletic Bilbao ise Valencia'yı ağırlayacak.