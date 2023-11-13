İspanya LaLiga | Barcelona 2 - 1 Alaves (Maç sonucu, puan durumu)

İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Barcelona, Alaves'i konuk etti. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.



Barcelona henüz 1. dakikada Samu'nun attığı golle 1-0 yenik duruma düşerken, 53. dakikada Robert Lewandowski ile eşitliği yakaladı. 78'de Lewandowski penaltıdan bir kez daha fileleri sarsarak takımına 3 puanı getirdi.

Katalan takımı, LaLiga'daki puanını 30'a çıkartarak lider Girona'nın 4 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Alaves ise 12 puanla 14. basamakta bulunuyor.