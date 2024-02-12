İspanya LaLiga | Barcelona 3-3 Granada (Puan durumu)

LaLiga'da Barcelona, sahasında Granada ile karşılaştı.



Lamine Yamal'ın golüyle öne geçen Barcelona, ilk devrenin son dakikalarına önde girse de Granada Ricard Sanchez'le eşitliği yakaladı.



Mücadelenin ilk devresi 1-1 tamamlanırken ikinci yarı 4 gole sahne oldu.

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İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU

Karşılaşmada son yarım saatlik bölüme 1-1'le girilirken Granada'da ilk golün asistini yapan Facundo Pellistri, 60'da takımının ikinci golünü kaydetti.



Granada'nın ikinci golünden 3 dakika sonra Robert Lewandowski'yle Barcelona skora yeniden dengeyi getirdi.



Konuk Granada, 66'da Ignasi Miguel'le yeniden üstünlüğü yakaladı ve son 10 dakikaya 3-2'yle girildi.

PUANI LAMINE YAMAL GETİRDİ

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 80'de ağları bir kez daha havalandırdı ve skor 3-3'e geldi.



Maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.



Barcelona bu sonuçla puanını 51'e, Granada ise 13'e yükseltti.