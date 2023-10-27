İspanya LaLiga | Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Derbide öne çıkanlar)

LaLiga'nın 11. haftası sezonun ilk El Clasico mücadelesine sahne olacak.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Barcelona ve bu sezonun lideri Real Madrid, Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

BARCELONA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI



LaLiga'da geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, bu sezona da iyi başladı.



Ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçta yenilgi almayan Katalan ekibi, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı.



Evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanan Barcelona, deplasmanda 3 maçta puan kaybı yaşadı. Xavi'nin ekibi Getafe, Mallorca ve Granada deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.

REAL MADRID'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Ligde 10 hafta sonunda topladığı 25 puanla Girona'nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.



Barcelona gibi iç sahada oynadığı tüm maçları kazanan başkent ekibi, derbide Atletico Madrid'e mağlup oldu.



Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Sevilla deplasmanından ise 1 puanla ayrıldı.



İspanya LaLiga'nın 11. haftasında oynanacak El Clasico'da Barcelona, derbiye özel bir formayla çıkacak.



Barcelona, ünlü müzik grubu Rolling Stones'la yaptığı anlaşma kapsamında grubun logosunun formanın önünde yer aldığı tasarımla sahada yer alacak.



Kulübün mağazalarından formalarla birlikte çok sayıda ürün satışa çıkarken imzalı formalar dışındaki formaların tamamın satıldığı belirtildi.

BARCELONA'DAKİ EKSİKLER



Ev sahibi Barcelona'da sakatlıkları bulunan Pedri, Jules Kounde ve Sergi Roberto Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.



Sakatlığı bulunan diğer isimlerden Raphinha'nın derbide forma giymesi beklenirken Robert Lewandowski, Frenkie De Jong ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Shaktar Donetsk maçında sakatlanan Jooa Felix'in durumu netlik kazanmış değil.

REAL MADRID'IN EKSİKLERİ



Konuk Real Madrid'de ise çapraz bağ sakatlığı yaşayan Thibaut Courtois ve Eder Militao bu maçta forma giyemeyecek.



İki ismin sezonun kalan bölümün büyük bir kısmında da forma giymesi beklenmiyor.Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçında küçük bir sakatlık yaşayan Jude Bellingham'ın ise derbide sahada olması bekleniyor.



Real Madrid'e sezon başında imza atan ve yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Arda Güler'in ise maç kadrosuna dahil edilmeme ihtimali bulunuyor.

SON 5 MAÇTA 3 BARCELONA GALİBİYETİ



Geçtiğimiz sezon Barcelona ve Real Madrid, LaLiga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa olmak üzere toplam 5 kez karşı karşıya geldi.



Bu maçlarda Real Madrid 2 kez sahadan galibiyetle ayrılırken Barcelona 3 maçı kazandı.

BARCELONA-REAL MADRID REKABETİNDE ÖNE ÇIKANLAR



İlk olarak 13 Mayıs 1902'de karşı karşıya gelen Barcelona ve Real Madrid toplamda hazırlık maçları dahil 296 kez karşı geldi.



Bu maçlarda 108 maçı Real Madrid, 124 maçı Barcelona kazandı.



64 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Real Madrid 296 maçta 479, Barcelona ise 519 kez ağları havalandırdı.

EN ÇOK FORMA GİYEN BUSQUETS, EN GOLCÜ MESSI



İki takım arasındaki rekabette en çok forma giyen oyuncu 48 maçla Sergio Busquets. Busquets'in ardında 45 maçla Lionel Messi ve Sergio Ramos yer alıyor.



El Clasico tarihinde ise en çok gol atan isim 26 golle Lionel Messi. Lionel Messi'yi 18 golle Alfredo Di Stefano ve Cristiano Ronaldo takip ediyor.

EN FARKLI KAZANAN REAL MADRID



Rekabetteki en farklı galibiyet ise Real Madrid'e ait. Real Madrid, Copa del Rey'de Barcelona'yı 11-1 mağlup etti.



El Clasico'daki en uzun galibiyet serisi ise 7 maçla Real Madrid'e ait.

12 GOLLÜ 2 MAÇ



Barcelona ve Real Madris arasındaki rekabette iki kez maçlar 12 golle tamamlandı.



İki maç da Copa del Rey'de oynanırken 1916'daki maç 6-6 sona erdi. 1943'teki karşılaşma ise 11-1 Real Madrid'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ, KANALDA?



LaLiga'nın 11. haftasında Barcelona ve Real Madrid, 28 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.



El Clasico, TSİ 17.15'te başlayacak.



Karşılaşma S Sport'ta yayınlanacak.