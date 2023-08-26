İspanya LaLiga | Celta Vigo 0 - 1 Real Madrid (Puan durumu, fikstür)

İspanya LaLiga'da 3. haftanın açılış maçında Celta Vigo, Real Madrid'i konuk etti. Balaidos Stadı'nda oynanan karşılaşmadan misafir ekip 1-0 galip ayrıldı.

BELLINGHAM'DAN 3 MAÇTA 4 GOL



İlk yarısı golsüz berabere geçilen müsabakada, Real Madrid'e 3 puanı getiren golü 81. dakikada Jude Bellingham attı. Bellingham üçüncü maçında 4. kez fileleri havalandırdı.



Real'de 68. dakikada Rodrygo penaltı kaçırdı.



LaLiga'da ilk üç maçını deplasmanda oynayan Real Madrid bu seriyi kayıpsız geçti ve 9 puanla zirvede yer aldı. 1 puanda kalan Celta Vigo ise 16. basamakta bulunuyor.