İspanya LaLiga | Osasuna 2-4 Girona

İspanya LaLiga'da Girona, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

LaLiga'nın 12. haftasında Girona, Osasuna engelini 4 golle geçti.

Bu sezon aldığı sonuçlarla dikkatleri çeken ve zirve mücadelesi veren Girona, Osasuna deplasmanında hata yapmadı.

Girona'nın gollerini Ivan Martin, Artem Dovbik ve Viktor Tsihankov ve Aleix Garcia Serrano kaydetti. Ev sahibi Osasuna'nın golleri ise Ante Budimir'den geldi.

Bu sonucun ardından Girona, puanını 31 yapıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Osasuna ise yedinci yenilgisini alıp 13 puanda kaldı.

Real Madrid, yarın Rayo Vallecano'ya puan kaybetmesi halinde Girona haftayı lider tamamlayacak.