İspanya LaLiga | Rayo Vallecano 1-2 Girona (Maç sonucu)

LaLiga'nın 13. haftasında lider Girona, deplasmanda Rayo Vallecnao'ya konuk oldu.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Alvaro Garcia'nın golüyle ev sahibi Rayo Vallecano öne geçerken 42. dakikada Artem Dovbyk Girona adına ağları havalandırdı ve devreye bu skorla girildi.



65. dakikada Girona, Savio'nun golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı ve üst üste ligde 5. galibiyetini elde etti.



Puanını 34'e yükselten Girona, haftayı lider tamamlayı garantiledi ve ligdeki 11. galibiyetini aldı. Rayo Vallecano ise 18 puanda kaldı.