İspanya Meclisi’nden bir heyet Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

İspanya Meclisi’nden bir heyet Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

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11/01/2025

İspanya Meclisi’nden bir heyet Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

İspanya Temsilcisiler Meclisi (Alt meclis) Başkanı Francina Armengol Socias ve İspanya Senatosu Başkan Yardımcısı Javier Ignacio Maroto Aranzabal, üç günlük resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere yarın Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun daveti üzerine Güney Kıbrıs’a gidecek olan İspanyol heyet, Lefkoşa surlar içini ve Yeşil Hattı da ziyaret edecek.

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TAGS: ispanya, rum, meclis
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