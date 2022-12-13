İspanya Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Luis de la Fuente, basın mensuplarına tanıtıldı

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Madrid'deki tesislerinde yer alan Luis Aragones Salonu'nda düzenlenen organizasyonda konuşan De la Fuente, "Ben çok iyimserim, İspanya'nın mevcut ve gelecek vaat eden futbolcularına güvenim tam. Sadece kendimi göstermek için sizden zaman bekliyorum." dedi.

İspanyol teknik adam, şimdiye kadar kariyerinde hiçbir büyük takımı çalıştırmamış olmasıyla ilgili gelen eleştirileri, "Profesyonel futbola 15 yaşında başladım. 13 yıl 1. ligde oynadım. Kupalar kazandım. Federasyonda 10 yıldır çalışıyorum. Avrupa şampiyonaları, olimpiyatlar gördüm. Son Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'nda olan 16 futbolcuyla birlikte çalıştım. İspanya'da, İspanyol futbolunun geçmişini ve geleceğini tanıyan biri var ise o da karşınızda oturan benim." şeklinde yanıtladı.

Almanya'da yapılacak 2024 Avrupa Şampiyonası'na kadar sözleşmesi bulunan De la Fuente, "Müzakere edilmeyecek bir şey vardır. O da fikir ve model. Her sisteme uyum sağlayan bu görüşü geliştirmek için bazı nüansları dahil etmeye çalışacağım. Futbolun yaşadığı değişimi yorumlayarak, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Katar'daki Dünya Kupası'nda Almanya, Fransa, Fas'ın futbolunu beğendiğini kaydeden De la Fuente, mükemmel bir milli takım olmadığını, kendi döneminde İspanya Milli Takımı'na katkı sağlayabilecek her görüşten yararlanacağını da söyledi.

İspanyol basının, "Sergio Ramos, milli takıma yeniden çağırılır mı?" sorularına sıkça maruz kalan De la Fuente, "Şimdiye kadar yaş sınırı olan, genç futbolcularla çalıştım. Şimdi herhangi bir futbolcuyu seçme fırsatım var. Kimseye kapıyı kapatmıyorum. Genç yeteneklere güvenen bir teknik adamım ama şimdiye kadar bize çok şey katan, tecrübeli futbolculara da güveniyorum. Nüfus cüzdanına bağlı olmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

RFEF Başkanı Luis Rubiales'in kendisine telefon edip, "Seni düşünüyoruz." dediği ana kadar aklından milli takım teknik direktörlüğünün geçmediğini, "futbolun gün ve gün, saat ve saat yaşandığını" bildiğini kaydeden De la Fuente, şu anda itibaren aklında sadece 25 Mart'ta Norveç'e karşı oynayacakları Avrupa Şampiyonası grup elemelerindeki ilk maç olduğunu vurguladı.

RFEF Başkanı Rubiales: Yeni bir proje başladı

RFEF Başkanı Luis Rubiales, De la Fuente'nin 1 Ocak'ta sözleşmesini imzalayarak görevine başlayacağını söyledi.

Luis Enrique'ye onunla devam etmeyeceklerini 8 Aralık Perşembe günü ilettiklerini ifade eden Rubiales, "Yeni bir proje olmalıydı ve buna De la Fuente liderlik etmeliydi. Luis Enrique bana 'devam etmek istiyorum' demedi çünkü böyle bir diyalog da aramızda geçmedi. Bir proje sona erdi, şimdi yeni bir proje başladı." dedi.

De la Fuente teknik direktörlük kariyerinde ilk defa üst düzey takım çalıştıracak

Futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçiren 61 yaşındaki De la Fuente, teknik direktör olarak ise 2. veya 3. lig takımları ile genç milli takımlarında görev yaptı.

RFEF bünyesinde 2013-2022 arasında 19 ve 20 Yaş Milli Takımlarında teknik direktör olarak görev yapan De la Fuente, 2015'te 19 yaş altı, 2019'da da 21 yaş altı milli takımla Avrupa Şampiyonluğu yaşadı, 2020'de Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli takımın başında yer aldı.

İspanya Milli Takımı'nda De la Fuente'nin yardımcısı olarak Pablo Amo'nun atandığı duyuruldu.

RFEF, teknik direktör ile birlikte sportif direktörü görevine ise Jose Franco Molina'nın yerine Albert Luque'yi getirildiğini açıkladı.

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13/12/2022 08:49