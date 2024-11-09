İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: Real Madrid detayı göz çarptı
İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Real Madrid'den futbolcu çağrılmaması dikkat çekti.
09/11/2024
İspanya Futbol Federasyonu, Uluslar Ligi'nde mücadele edecek kadroyu açıkladı.
Açıklanan kadroda David Raya, Alex Remiro, Sanchez, Pedro Porro, Mingueza, Vivian, Laporte, Pau Torres, Cucurella, Grimaldo, Paredes, Merino, Zubimendi, Fabian, Pedri, Dani Olmo, Alex Baena, Marc Casado, Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy, Oyarzabal, Ayoze, Samu, Bryan Zaragoza isimleri yer aldı.
REAL MADRID DETAYI
İspanya Milli Takımı aday kadrosunda Real Madrid futbolcusu çağrılmaması dikkat çekti.
Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'da ise 4 futbol milli takımda yer aldı. Pedri, Dani Olmo, Marc Casado ve Lamine Yamal aday kadroda kendilerine yer buldu.09/11/2024 10:04