İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: Real Madrid detayı göz çarptı

İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Real Madrid'den futbolcu çağrılmaması dikkat çekti.

ads ads ads
09/11/2024

ads
İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: Real Madrid detayı göz çarptı

İspanya Futbol Federasyonu, Uluslar Ligi'nde mücadele edecek kadroyu açıkladı.

Açıklanan kadroda David Raya, Alex Remiro, Sanchez, Pedro Porro, Mingueza, Vivian, Laporte, Pau Torres, Cucurella, Grimaldo, Paredes, Merino, Zubimendi, Fabian, Pedri, Dani Olmo, Alex Baena, Marc Casado, Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy, Oyarzabal, Ayoze, Samu, Bryan Zaragoza isimleri yer aldı.

REAL MADRID DETAYI

İspanya Milli Takımı aday kadrosunda Real Madrid futbolcusu çağrılmaması dikkat çekti. 

Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'da ise 4 futbol milli takımda yer aldı. Pedri, Dani Olmo, Marc Casado ve Lamine Yamal aday kadroda kendilerine yer buldu.

09/11/2024 10:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İspanya
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.