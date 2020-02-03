İspanya sokaklarını köpük bastı

İspanya'daki bir sahil kasabası, Gloria fırtınası nedeniyle deniz köpüğüyle kaplandı. Kasaba halkının hayatını felç eden deniz köpüğü, iklim değişimi krizini gözler önüne seriyor.

İspanya'da sahil kasabası deniz köpüğüyle kaplandı. Twitter'da viral haline gelen görüntüler, iklim değişiminin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Güçlü bir deniz fırtınası olan Gloria son zamanlarda ülkenin doğu kesimine çarparak enkazlara, şiddetli yağmurlara, güçlü rüzgarlara ve devasa dalgalara neden oldu. Fırtına nedeniyle İspanyol sahil kasabası Tossa de Mar sokakları köpükle kaplandı.

Twitter'da yayılan videoda kasaba halkının köpük nedeniyle zorluklar ne kadar zorluk çektiğini gözler önüne seriyor. Köpük nedeniyle yüz binlerce insan dışarı çıkmakta zorluk çekiyor.

03/02/2020 17:52