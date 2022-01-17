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İspanya Süper Kupası Real Madrid'in!

İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

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17/01/2022

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İspanya Süper Kupası Real Madrid'in!

İspanya Süper Kupası finali, Suudi Arabistan'da oynandı.

Real Madrid, Athletic Bilbao'yu Modric ve Benzema'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Real Madrid, 38. dakikada Luka Modric ile 1-0 öne geçti. Ardından Benzema, 52. dakikada penaltıdan durumu 2-0 yaptı. 

Karşılaşmanın 86. dakikasında Militao, ceza sahasında elle oynama neticesinde oyundan atıldı ve devamında Athletic adına  Raul Garcia penaltı atışından yararlanamadı.

90 dakika sonunda 2-0 kazanan Madrid ekibi, Süper Kupa'ya uzandı. 

17/01/2022 09:58
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TAGS: İspanya, Süper Kupa, Real Madrid
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