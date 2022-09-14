İspanya ve Almanya yarı final biletini aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan çeyrek final maçlarının ilkinde İspanya ile Finlandiya karşılaştı.



Turnuvada 3 şampiyonluğu bulunan İspanya, soyunma odasına 9 sayı farkla (43-52) geride gittiği maçı, 100-90 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda art arda 11. kez yarı finale çıktı.



İspanya'yı galibiyete, 27 sayı, 5 ribauntla oynayan Willy Hernangomez ve 10 sayı, 11 asistle "double double" yapan Lorenzo Brown taşıdı.



Finlandiya'da Lauri Markkanen'in 28 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Almanya 17 yıl sonra yarı finalde



Diğer eşleşmede ise şampiyonayı bir defa kazanan ev sahibi ülkenin takımı, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunanistan'ın karşısına çıktı.



Almanya, 3. çeyrekteki etkili oyunuyla sahadan 107-96 galip ayrıldı ve İspanya'nın rakibi oldu.



2005'ten beri ilk defa son 4'e kalan Almanya'da Dennis Schroder 26 sayı, 8 asist, Franz Wagner ve Andreas Obst 19'ar sayı üretti.



Yunanistan'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 31 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 3 top çalmayla maçı tamamladı.

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14/09/2022 08:47