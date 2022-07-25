İspanya ve İtalya’da on binlerce hektar yeşil alan zarar gördü

İspanya ve İtalya’da bu yılın geride kalan döneminde çıkan orman yangınları sebebiyle on binlerce hektar arazinin zarar gördüğü belirtildi.

İspanyol basınında, Avrupa Birliği Orman Yangınları Bilgi Sistemi’ne (EFFIS) dayandırılan haberlere göre, İspanya’da 2022’nin başından beri 200 bin hektar orman arazisi yandı.

Bu arada, ülkenin güneybatısında Atlas Okyanusu’ndaki Kanarya Adaları’ndan Tenerife’de geçen perşembe çıkan orman yangını devam ediyor.

İspanyol basınına göre, Tenerife’deki orman yangını 2 bin 423 hektarlık yeşil alanı etkiledi. Adanın kuzeyinde yaklaşık 600 kişi tedbiren tahliye edildi.

İtfaiyeciler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

İtalya da orman yangınlarından etkilendi

İspanya’ya göre daha düşük olsa da İtalya’da da yılbaşından bu yana önemli oranda yeşil alan yangınlar sebebiyle tahrip oldu.

İtalyan ANSA ajansının EFFIS’e dayandırdığı haberine göre, 2022’de İtalya’da çıkan 243 yangında 27 bin 883 hektarlık orman alanı zarar gördü.

İtalya’da da farklı noktalarda orman yangınları sürüyor.

300 kişi tahliye edildi

Ülkenin kuzeydoğusunda Slovenya sınırına yakın Gorizia kenti civarında Carso mevkisinde geçen hafta başlayan yangın kontrol altına alındı. Slovenya’da devam eden orman yangınının İtalya’ya sıçrama ihtimali sebebiyle tedbiren sınır bölgesinde riskli durumdaki 300 kişi tahliye edildi.

Toskana Bölgesi’nde de Maremma kenti civarı ile Grosseto kentinin yakınlarındaki orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kırmızı alarm verildi

Bu arada, her iki ülkede de aşırı sıcak hava etkili olmaya devam ediyor. İtalya’da da İspanya’da da aşırı sıcaklar sebebiyle bazı kentlerde kırmızı alarm verilmiş durumda.

İspanya’nın güneyindeki Cadiz ve Cordoba’da sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıktığı, İtalya’da ise 19 kentte sıcaklıkların 40 derece ve üzerine çıkması sebebiyle halkın uyarıldığı belirtildi.

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25/07/2022 09:00