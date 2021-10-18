İspanya’da 3 ton uyuşturucu yakalandı

Karayipler’den yola çıkan ve Atlantik Okyanusu üzerinden İspanya’nın Costa del Sol sahiline gelen lüks yelkenlide 3 ton uyuşturucu ele geçirildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İspanya polisine bağlı özel timler, Azor adalarının yaklaşık 900 kilometre kuzeyinde açık denizde “Goldwasser” adlı yelkenliye operasyon düzenledi.

Kolombiya, İngiltere ve Hollanda narkotik birimlerinin de desteklediği operasyon, 9 metreden fazla dalga yüksekliğine neden olan Sam Kasırgası sırasında gerçekleştirildi.

Yelkenlide yapılan aramada, büyük paketler içinde yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi. İspanya’nın kuzey batısındaki Vigo’ya çekilen teknede yapılan detaylı aramada 500 kilo kokain daha bulundu.

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18/10/2021 12:17