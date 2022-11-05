İspanya'da 32 tondan fazla kenevir tomurcuğu ele geçirildi

İspanya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda esrar yapımında kullanılan 32 tondan fazla kenevir tomurcuğu ele geçirildi.

Jandarma yetkilileri, Toledo, Ciudad Real, Valencia ve Asturias'ta bulunan 32 bin 370 kilogram kenevir tomurcuğunun "şimdiye kadar dünyada tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı" olduğunu belirtti.

"Bahçeler" (Jardines) adı verilen operasyonda 20 ila 59 yaşlarındaki 11'i kadın 20 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan yetkililer, suç şebekesinin hem üretim hem de dağıtım yaptığını kaydetti.

Ele geçirilen kenevir tomurcuklarının 1 milyon 100 bin saksı kenevir bitkisine eş değer olduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanya'dan çıkan uyuşturucunun İsviçre, Hollanda, Almanya ve Belçika başta olmak üzere tüm Avrupa'ya dağıtıldığı bildirildi.

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05/11/2022 15:51