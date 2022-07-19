İspanya'da alevlerin ortasında kalan adam son anda kurtuldu

İspanya'da yangın bölgesinde mahsur kalan bir kişi, yanmaktan kıl payı kurtuldu.

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19/07/2022

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İspanya'da alevlerin ortasında kalan adam son anda kurtuldu

İspanya'da yangın bölgesinde mahsur kalan bir kişi, yanmaktan kıl payı kurtuldu.

Alevlerle binaların arasına iş makinesiyle hendek kazdığı belirtilen Angel Marin Arjona isimli adam, bir anda yangının ortasında kaldı.

Saniyeler sonra, iş makinesinden inerek koşmaya başlayan ve tökezleyen Arjona’nın kıyafeti de tutuştu.

O anlarda kamera, yaşananları kaydetti.

Vücudunda yanıklar oluşan adam, hava yoluyla hastaneye sevk edildi. Arjona’nın son durumu bilinmiyor.

19/07/2022 10:38
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TAGS: ispanya, alev
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