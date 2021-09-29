İspanya'da asgari ücret 15 Euro arttı; 965 Euro oldu

İspanya Bakanlar Kurulu, asgari ücretinin 950 Euro'dan 965 Euro'ya yükseltilmesini onayladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya'da Çalışma İşleri Bakanlığı ile ulusal işçi sendikaları arasında yapılan anlaşmanın ardından asgari ücrete 15 Euro artış yapıldı. Çalışanlar, yüzde 1.6'lık ücret zammından eylül ayında faydalanmaya başlayacak.

Söz konusu artış, Çalışma Bakanı Yolanda Díaz'ın Haziran ayında önerdiği 50 Euro'luk artıştan daha düşük olsa da asgari ücretin gelecek iki yıl boyunca yükselmeye devam edeceğini belirtildi.

Yeni düzenleme ile asgari ücret alan bir işçinin aylık brüt maaşı bin 125 Euro olacak. Yarı zamanlı ya da geçici bir işte çalışanların ise asgari ücretten az alması mümkün.

Ülkedeki bazı sektörler ise kendi taban ücretlerini belirliyor. Örneğin inşaat sektöründe çalışanlara aylık en az bin 449 Euro ödenmesi gerekiyor.

İspanya tüketici fiyat endeksine göre, ülkedeki yaşam maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı.

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29/09/2021 15:43