İspanya’da, Avrupa’nın Bilinen En Eski İnsan Fosili Bulundu

Şimdiye kadar Avrupa’da bulunan en eski hominid fosili, 1,2 milyon yaşında olduğu belirlenen bir çene kemiğiydi.

İspanya’daki paleontologlar, geçen ay kuzey İspanya’da keşfedilen bir çene kemiği parçasının, Avrupa’da bugüne kadar bulunmuş bilinen en eski insan atası fosili olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar, 30 Haziran’da Atapuerca sıradağlarındaki bir arkeolojik alanda bulunan fosilin yaklaşık 1,4 milyon yaşında olduğunu söylüyor.

Şu ana kadar Avrupa’da bulunan en eski hominid fosili, aynı bölgede 2007 yılında bulunan ve 1,2 milyon yaşında olduğu belirlenen bir çene kemiğiydi.

Atapuerca, Avrupa’daki tarih öncesi insan iskanının en zengin kayıtlarından birine sahip.

Atapuerca araştırma projesinin eş direktörü paleoantropolog José María Berúmudez de Castro, düzenlenen basın toplantısında, araştırmacıların artık çene kemiği parçasının yaşı için ilk tahminlerini tarihleme tekniklerini kullanarak tamamlamaları gerektiğini söylüyor.

Castro, çene kemiği parçası 2007 yılındaki toprak tabakasının yaklaşık iki metre altında bulunduğundan “daha eski olduğunu düşünmek mantıklı ve makul” diyor.

Çene kemiği parçasının tarihlendirilmesi, Atapuerca’ya yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan Burgos’taki Ulusal İnsan Evrimi Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bermúdez de Castro, sürecin tamamlanmasının altı ila sekiz ay sürmesi gerektiğini belirtiyor.

Analiz, çene kemiği parçasının hangi hominid türüne ait olduğunu belirlemeye ve Avrupa kıtasında insanların nasıl evrimleştiğini daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

Bilim insanları, 2007 yılında keşfedilen çene kemiğinin türünü şu ana kadar kesin olarak belirleyemediler. Fosil, 1990’larda keşfedilen Homo antecessor’a karşılık gelebilir.

Arkeolojik alanı yöneten Atapuerca Vakfı, çene kemiği parçasının “Avrupa’yı kolonize eden ilk topluluklardan birine ait” olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

2000 yılında Atapuerca arkeolojik alanı Unesco’nun dünya mirası alanları listesine dahil edilerek BM koruma fonuna erişim sağladı. Bu bölge, 2013 yılında keşfedilen 1.4 milyon yıllık bir çakmaktaşı da dahil olmak üzere binlerce insansı fosil ve alet içeriyor.

The Guardian. 8 Temmuz 2022.

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11/07/2022 17:57