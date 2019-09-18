İspanya'da Bir Kez Daha Erken Seçime Gidiliyor

Görevi vekaleten yürüten Başbakan Pedro Sanchez, Salı günü yaptığı basın açıklamasında, Kral 6. Felipe'nin tüm parti liderleriyle görüştüğünü ve hiçbirinin koalisyon kuracak desteği alamadığından emin olduğunu söyledi. 10 Kasım'da erken genel seçim yapılacağını açıkladı.

28 Nisan'da yapılan erken genel seçimi Sanchez'in liderliğindeki Sosyalist Parti kazanmış; ancak tek başına hükümet kuracak çoğunluğu alamamıştı.

350 sandalyeli mecliste 123 sandalye kazanan Sanchez'in aslında Pazartesi gününe kadar vakti var. 23 Eylül'de hâlâ koalisyon hükümeti kurulamamış olursa, Kral'ın başka bir lideri görevlendirmesi gerekiyordu.

Ancak Sanchez, Kral 6. Felipe'yle de görüştükten sonra, aylar süren çalışmaların sonuç vermediğini ve aynı yıl içinde ikinci kez erken seçime gidileceğini duyurmuş oldu.