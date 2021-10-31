İspanya'da boğa koşusunda bir adam hayatını kaybetti

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31/10/2021

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İspanya'da boğa koşusunda bir adam hayatını kaybetti

Ispanya'nın Onda kentinde yapılan boğa koşusunda 55 yaşında bir adam, aldığı boynuz darbeleri nedeniyle öldü.

Fira de Onda festivalinde yaşanan olayda, adamın boğa tarafından tekrar tekrar saldırıya uğradığı bildiriliyor.

İsmi henüz açıklanmayan kişi, başına darbe aldı ve baldır kısmındaki atardamarı patladı.

Yakında bulunan Villareal'deki hastaneye kaldırılan adam, kurtarılamadı.

Onda kent meclisi, ölümlü olay sonrası, festivalin boğa koşusu içeren etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı.

31/10/2021 16:56
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TAGS: İspanya, boğa koşusu, dünya
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