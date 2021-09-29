İspanya’da ‘boğulan kız heykeli’ kriz yarattı

İspanya’nın Bilbao kentinde Nervion Nehri üzerinde ortaya çıkan görüntü, kısa sürede paniğe neden oldu.

Nehrin üzerinde bir anda ortaya çıkan yarıya kadar batmış kız görüntüsü karşısında bölge halkı ne yapacağını bilemedi. Ancak işin gerçeği daha sonra anlaşıldı. Suda yarı batmış halde görünen kızın, Meksikalı hiper realist sanatçı Ruben Orozco’nun fiberglastan yapılan bir heykeli olduğu ortaya çıktı. Ruben Orozco, Bihar (Bask dilinde yarın anlamında) adlı eserin amacını ‘davranışlarımızın bizi batırabileceğini veya su üstünde tutabileceğini göstermek’ olduğunu açıkladı.

Tamamen fiberglastan yapılan heykelin 120 kilogram ağırlığında olduğu ve nehirdeki su seviyesi yükselip alçaldıkça suya batıp çıktığı belirtildi. Heykelin ‘sürdürülebilirlik’ projesi kapsamında nehre yerleştirildiği belirtilirken, bölge sakinleri bu ‘sanat’ anlayışından rahatsız.

Ziyaretçi Triana Gil Reuters’a yaptığı açıklamada, “İlk başta yüzünü gördüğümde zaman bana bir stres hissi verdi, ama şimdi bana üzüntü, çok fazla üzüntü hissettiriyor. Endişeli görünmüyor bile, sanki kendisinin boğulmasına izin veriyor” dedi.

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29/09/2021 14:58