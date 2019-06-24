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İspanya'da camiye saldırı düzenlendi!

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24/06/2019

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İspanya'da camiye saldırı düzenlendi!

Fas topraklarında yer alan, İspanya'ya bağlı Ceuta kentindeki Muley el Mehdi Camisi'ne kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce dışarıdan ateş edildi.

İspanya'nın EFE haber ajansının polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ceuta'nın en büyük camisi olarak bilinen Muley el Mehdi Camisi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Cemaatin namaz kıldığı sırada bir veya iki kişinin dışarıdan en az 4 kez camiye ateş ettiği, paniğe neden olan saldırıda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Ceuta polisinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı açıklandı.

Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı olan Ceuta'nın nüfusunun yüzde 43'ünü Müslümanlar oluşturuyor.

 

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TAGS: İspanya’da camiye saldırı düzenlendi!, haber, kıbrıs
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