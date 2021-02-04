İspanya'da Covid-19'dan Ölenlerin Sayısı 60 Bini Geçti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından son 24 saatte 565 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 bin 596 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının dün güncellediği verilere göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 565 artarak 60 bin 370'e çıktı, toplam vaka sayısı ise 31 bin 596 artarak 2 milyon 883 bin 465'e ulaştı.

İspanya genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Covid-19 vaka sayısı ortalaması son bir hafta düşmeye devam ederek 890'dan 815'e indi.

Sağlık Bakanı Carolina Darias, düzenlediği basın toplantısında, "İhtiyatı elden bırakmadan, Covid-19 bulaşma verilerinde bir düşüş eğiliminde olduğumuzu görüyoruz ancak bazı özerk yönetimlerde hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde halen ciddi bir yoğunluk var. O yüzden önümüzde zor haftalar olacaktır." dedi.

Darias, yaz sonuna kadar halkın yüzde 70'inin aşılanacağına ilişkin hedeflerinin zor da olsa devam ettiğini, yılın ikinci çeyreğinden itibaren ise aşıların tesliminin hızlanmasını beklendiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Darias, Pfizer-BioNTech'ten şubatta 1 milyon 779 bin 570, martta 2 milyon 705 bin 40, mart sonuna kadar Moderna'dan 412 bin ve AstraZeneca'dan 1 milyon 810 bin 575 doz aşı geleceğini belirtti.

Almanya gibi bazı ülkelerin 65 yaş üzeri kişilere yapılmasını tavsiye etmediği AstraZeneca aşısının 80 yaş üstüne yapılmasına onay vermeyeceklerini kaydeden Darias, bununla ilgili kararın aşı komisyonunun yarınki toplantısından sonra alınacağını söyledi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 25 Ekim 2020'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler son iki haftadır genişletilmişti.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırılmıştı.

Bazı özerk yönetimler bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapatırken, bazıları da çalışma saatlerine kısıtlama getiriyor.

PORTEKİZ'DE DURUM

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, son 24 saatte Covid-19'dan 240 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 843 yeni vaka tespit edildi.

Salgından kaynaklanan can kaybının 13 bin 257'ye çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı da 740 bin 944'e ulaştı.

Ülkede artan vaka ve ölü sayıları nedeniyle ilan edilen OHAL kapsamında, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatlerin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin azaltılması tedbirleri uygulanıyor.

Portekiz hükümeti, 10 Şubat'a kadar ticari ve istisnai durumlar dışında sınırlarını kapatmıştı.

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04/02/2021 09:30