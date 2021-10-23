İspanya’da dev güneş balığı yakalandı: Boyu 3,2 metre, yaklaşık 2 ton ağırlığında

İspanya’da Sevilla Üniversitesi, Ekim ayının ilk haftası ülkenin Ceuta açıklarında yaklaşık 2 ton ağırlığında dev güneş balığının yakalandığını açıkladı.

Üniversite bilim insanları, balığın orkinos avlamak için denizde olan balıkçıların ağına takıldığını, 3,2 metre uzunluğunda ve 2,9 metre genişliğindeki balığın denize salındığını aktardı.

Sevilla Üniversitesi tarafından yayınlanan görüntülerde, Mola alexandrini türüne ait olduğunu söyledikleri dev balığın iki vinç tarafından kaldırıldığı görülüyor.

Ağa takılan balığı tartmak isteyen bilim insanları, teknedeki tartının en fazla bir ton tartabildiği, balığın tartılması sırasında tartının kırıldığı belirtildi.

Balık ile ilgili açıklama yapan deniz biyoloğu Enrique Ostalé, bu büyüklükteki güneş balıklarını yalnızca kitaplarda duyduğunu söyledi.

EN BÜYÜK BALIKLARDAN BİRİ

Uzunluğu 4, genişliği 3 metreye varabilen güneş balıklarının ağırlığı 2 tona ulaşabiliyor.

25-30 yaşına kadar yaşayabilen balığın 2 tonluk ağırlıkları, onu toplam 27 bin balık türünü kapsayan kemikli balıklar sınıfının en büyük balıklarından biri haline getiriyor.

Kaba yapılı vücudunun yarısı eskik gibi görünen balığın karın yüzgeçlerinin eksik olması görüntüsünü ilginç hale getiriyor.

TÜRKİYE'DE DE NADİREN GÖRÜLÜYOR

Özellikle Asya'nın, Afrika'nın ve Avustralya'nın ılık denizlerinde yaşayan güneş balıkları, bin metre derinliğe kadar yaşayabiliyor.

Yaz aylarındayoğunlukla Akdeniz'de de görülebilen balık, Türkiye'de Ege ve Marmara denizinde nadiren de olsa görülebiliyor.

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23/10/2021 09:52