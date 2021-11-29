İspanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde

ads ads ads ads
29/11/2021

ads
ads
ads
İspanya'da enflasyon son 29 yılın zirvesinde

İspanya'da Tüketici Fiyat Endeksi kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 artarak son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, bir ay öncesine göre ise yüzde 0,4 yükseldi.

Böylece art arda 11 aydır artan TÜFE, 1992 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyondaki artışın temel sebebi doğal gaz, akaryakıt ve elektrik fiyatlarının yükselmesi olarak belirtiliyor. Ayrıca giyim, ayakkabı, meyve, ekmek ve et fiyatlarındaki artışların da bu süreçte etkili olduğu bildiriliyor.

İşlenmemiş gıda ve enerji ürünlerinin hariç bırakıldığı çekirdek enflasyon da kasım ayında yüzde 1,7'ye yükseldi.

Öte yandan ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi, Ekonomi Bakanı Nadia Calvino'nun enflasyondaki artışla ilgili meclis genel kurulunda soruları yanıtlaması için önerge verdi.

29/11/2021 15:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İspanya, enflasyon, sağlık
MANŞETLER

HK DÜNYA

Votkanın peşinden dezenfektan içen Ukraynalı denizci komaya girdi

HK DÜNYA

Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba'nın gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi. Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Komaya girdiği öğrenilen ve hayati tehlikesi bulunan Maksym Stovba’nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.