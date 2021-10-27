İspanya'da gök taşı parçasını 50 bin euroya satmaya çalıştılar

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27/10/2021

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İspanya'da gök taşı parçasını 50 bin euroya satmaya çalıştılar

İspanya'da jandarma, 1947'de ülkenin kuzeyindeki Leon kentinin Reliegos ilçesine düşen gök taşının bir parçasının internetten 50 bin euroya satılmaya çalışılırken ele geçirildiğini duyurdu.

İspanya'da jandarmadan yapılan açıklamaya göre, kurum içindeki doğayı koruma departmanı, internetten 27 bin 500 euroya açık artırmaya çıkarılan ve 50 bin euroya kadar alıcı bulan gök taşı parçasına ulaşarak, Ulusal Doğa Bilimleri Müzesine teslim etti.

Söz konusu gök taşının 1947'de Reliegos ilçesine düştüğü ve üzerinde inceleme yapılıp sergilenmesi için Ulusal Doğa Bilimleri Müzesine verildiği belirtildi.

60 yıldır kayıptı

Gök taşının yaklaşık 60 yıldır kayıp olduğu kaydedilen parçasının internette satışa koyulmasıyla ortaya çıktığı açıklandı.

Gök taşı, jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonrasında Bask bölgesinin Hernani ilçesindeki operasyonda ele geçirilirken sorumlu kişi yakalandı.

27/10/2021 18:30
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TAGS: İspanya, gök taşı, teknoloji, haber
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