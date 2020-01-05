İspanya’da hükümet, ilk tur oylamada güvenoyu alamadı

İspanya tarihinde koalisyon olma özelliğiyle bir ilk olacak sol hükümet, mecliste yapılan ve salt çoğunluğun arandığı ilk tur oylamada güvenoyu alamadı.

İspanya’da geçen yıl 28 Nisan ve 10 Kasım’da yapılan iki erken genel seçimin ardından, birinci parti konumundaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında anlaşmaya varılan koalisyon hükümeti, öngörüldüğü gibi ilk tur oylamayı geçemedi.

İspanyol meclisinde 350 sandalyenin 120’si PSOE, 35’i de Unidas Podemos ittifakında bulunurken; 6 küçük siyasi partinin verdiği destek de 176 olan salt çoğunluğun yakalanmasına yetmedi.

Oylamada 166 “evet”, 165 “hayır” ve 18 “çekimser” sonucu çıktı. Unidas Podemos’tan bir milletvekilinin sağlık sorunları nedeniyle oylamaya katılmadığı ama 7 Ocak’ta Genel Kurulda olacağı bildirildi.

Yasa gereği meclisteki ikinci tur oylama, ilk oylamadan 48 saat sonra yapılırken; 7 Ocak’taki oylamada sol koalisyon hükümetinin basit çoğunlukla güvenoyu alması ve ülkedeki yaklaşık 250 günlük hükümetsizliğin son bulması bekleniyor.

05/01/2020 17:48