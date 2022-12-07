İspanya'da iki tren çarpıştı: Yaralılar var
İspanya'nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya bölgesinde iki tren çarpıştı. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.
07/12/2022
İspanya'da iki trenin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Katalonya bölgesinde yaşanan kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Tren seferleri askıya alınırken yetkililer yaralıların durumunun hafif olduğunu açıkladı.
2013 YILINDAKİ TREN FACİASI
İspanya'nın Galiçya bölgesinde bir tren 2013 yılında raylardan çıkmıştı. Yaşanan kazada 79 kişi ölürken, 143 kişi de yaralanmıştı.