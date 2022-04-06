İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor

İspanya'da COVID-19 önlemlerini yavaş yavaş kaldıran hükümet, kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun da sona ereceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Carolina Darias, 19 Nisan'da yapılacak Bakanlar Kurulu'nda, toplu ulaşım, yaşlı bakımevleri ve sağlık merkezleri dışındaki kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararının alınacağını bildirdi.

Kapalı alanda maske kullanma zorunluluğuna son verilmesinin 20-21 Nisan'da resmi olarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

COVID-19 ile ilgili grip muamelesine başlanmıştı

Hükümet mart sonunda aldığı kararda, COVID-19'da hafif veya asemptomatik vakaları, sağlık merkezleri, yaşlı bakımevleri veya cezaevleri gibi kırılgan ve stratejik işlerde çalışanlar dışında karantina kapsamından çıkarmıştı.

İspanya'da, belirtilerin durumuna göre COVID-19 hastalarına doktor raporu verilip, temasa geçtiği kişilerle ilgili hiçbir takip uygulaması yapılmıyor.

Ülkede 24 Aralık 2021'de bir kez daha getirilen açık alanda maske takma zorunluluğu 10 Şubat'tan itibaren kaldırılmıştı.

Salgının başından bu yana 11 milyon 587 bin 603 vakanın tespit edildiği İspanya'da, 102 bin 747 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre ülkede mevcut durumda 400'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 291 COVID-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor

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06/04/2022 15:31