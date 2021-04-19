İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

İspanya Sağlık Bakanlığının 16 Nisan'dan sonra bugün güncellediği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerine göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarındaki artış devam ederek, üç gün önce 212 iken bugün 230'a (250'nin üzeri aşırı riskli bölge olarak tanımlanıyor) yükseldi.

Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra ve Madrid özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son üç günde kaydedilen 121 artışla toplam can kaybı 77 bin 102'ye, vaka sayısı da 3 milyon 428 bin 354'e ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 10 bin 447 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 276'sının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Aşılama süreci

Öte yandan Kovid-19'da aşılama çalışmalarını hızlandıran İspanya'da bugün itibarıyla nüfusun yüzde 7,2'sine denk gelen, toplam 3 milyon 411 bin 914 kişinin aşılama sürecinin tamamlandığı, ülkede ilk doz aşıyı olanların sayısının da 9,5 milyonu bulduğu bildirildi.

Hükümet, ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefini koyarken, bunun için mevcut aşılama hızının 2,5 kat artırılması gerekiyor.

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19/04/2021 21:30