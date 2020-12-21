İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen restoran sahipleri eylemlerini sürdürüyor

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyo-ekonomik etkilerini en ağır hisseden sektörlerin başında gösterilen restoran ve kafeteryalar, yardım taleplerini hükümete duyurabilmek için eylemlerini sürdürdü.

Ülkenin kuzeyindeki Galisya bölgesinden çıkıp, 15 günde 650 kilometre yol yürüyen restoran-bar sahibi 7 kişi Madrid'de meclis binası önüne ulaştı.

Madrid'e girişte diğer sektör çalışanları tarafından karşılanan ve birlikte meclis binası önüne kadar yürüyen söz konusu kişiler, burada ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarıp, hükümete "restoran sektörüne acil yardım yapın" çağrısında bulundu.

"Bizi Kovid değil hükümetin önlemleri öldürecek", "Restoranları kurtarın", "Hemen yardım" sloganları atan sektör çalışanları, yaklaşık 9 aydır büyük zarar eden, birçok iş yerinin kapanmak zorunda kaldığı restoran sektörüne hükümetin direkt yardım yapmasını istedi.

650 kilometrelik yolu yürüyen sektör çalışanlarından Javi, AA muhabirine verdiği demeçte "Şu anda hepimiz felaket durumdayız. Çünkü yardım gelmiyor. Mevcut önlemler restoran sektörünün yüzde 80'ini dışarıda bırakıyor. Hiçbir yardım yok. Hepimizin borçları var. Basit yardımlar yetmiyor. Kurtarma yardımı gerekiyor. Umarım hükümet, sorunlarımızı konuşmak için bizimle masaya oturur." dedi.

İspanya'da Kafeterya ve Restoran Sahipleri Derneği, 2020 yılında sektörün toplam kaybının 67 milyar avro olduğunu, şimdiye kadar 85 bin iş yerinin kapandığını ve sektördeki değer kaybının yüzde 50'ye ulaştığını bildirmişti.

Restoran sektörü İspanya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 6,7'sini, istihdamın da yüzde 8,7'sini oluştururken, mevcut durumda sektördeki 334 bin 100 çalışanın kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı belirtiliyor.

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21/12/2020 15:38